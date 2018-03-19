Трамп предложил ввести смертную казнь для наркоторговцев
19 марта 2018 - 12:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп 19 марта представит план по борьбе с охватившим страну опиоидным кризисом. Об этом сообщил журналистам директор Совета Белого дома по внутренней политике Эндрю Бремберг.
Среди прочего в документе числится предложение ввести смертную казнь в отношении наркоторговцев.
«Министерство юстиции будет добиваться смертной казни для наркоторговцев, когда это уместно в соответствии с действующим законодательством», — сказал он. При этом он не стал приводить конкретных примеров, пишет Lenta.ru со ссылкой на агентство Reuters.
Еще одним пунктом борьбы станет сокращение выписки рецептов на наркотические препараты на треть за три года.
1 декабря 2017 года Трамп пожертвовал свою зарплату за третий квартал на борьбу с опиоидным кризисом. В октябре он объявил чрезвычайное положение в здравоохранении из-за распространения наркотиков. По его сведениям, в прошлом году от передозировки в США умерли 64 тысячи человек.
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