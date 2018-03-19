Армения - в топ-10 стран въездного туризма в РФ
19 марта 2018 - 12:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения вошла в топ-10 стран въездного туризма в Россию. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат, составившее рейтинг стран въездного туризма в Россию по итогам 2017 года.
По данным агентства, число въездных поездок в Россию из Армении составило 584 тысяч в 2017 году, а общее число въездных туристских поездок в РФ в прошлом году составило более 24 миллионов.
Таким образом, Армения заняла 7 место по числу въездных турпоездок в Россию в 2017 году, расположившись в рейтинге между Польшей и Германией.
В первую десятку стран по числу въездных туристских поездок в Россию вошли Украина (8,7 млн поездок), Казахстан (3,5 млн), Китай (1,5 млн), Финляндия (1 млн), Азербайджан (876 тыс.), Польша (714 тыс.), Армения (584 тыс.), Германия (580 тыс.), Молдова (519 тыс.) и Абхазия (432 тыс.).
Число турпоездок в Армению из России выросло на 28% в 2017 году.Число выездных поездок из России в Армению выросло на 28% до 368 тысяч в 2017 году по сравнению с годом ранее.
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