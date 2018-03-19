Азербайджан сократил экспорт нефти и добычу товарного газа

PanARMENIAN.Net - Добыча нефти в Азербайджане в январе-феврале 2018 года увеличилась на 0,5% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года.

По данным Госкомстата, за отчетный период 2018 года объем добычатоварного газа в Азербайджане сократилась на 9,4%.

При этом Госкомстат не приводит количественных показателей добычи нефти и газа за январь-февраль 2018 года, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

В 2017 году добыча нефти в Азербайджане составила 38,69 млн тонн, газа - 28,6 млрд кубометров.

Отмечается также, что Азербайджан в январе 2018 года экспортировал 2,8 млн тонн нефти, что на 0,3% ниже показателя января 2017 года.

Азербайджан в 2017 году экспортировал 32,8 млн тонн нефти.