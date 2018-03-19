СМИ: Польша тоже хочет выслать российских дипломатов
19 марта 2018 - 14:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Польские власти обсуждают возможность высылки из страны российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией после отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает Gazeta Prawna со ссылкой на источники в правительстве.
По информации издания, в Варшаве также хотят ввести санкции против российских компаний и чиновников. Отмечается, что дискуссии по этому вопросу начались ранее, но решение откладывали до получения результатов президентских выборов в России, пишет РИА Новости.
Источники газеты сообщили, что польское правительство считает лучшим решением совместные действия против России на уровне Евросоюза. Но если европейским властям не удастся прийти к единому решению, Варшава введет собственные ограничительные меры.
Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом, произведенным в России. Лондон утверждает, что к отравлению причастна Москва. Британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о ряде ограничительных мер против России, в том числе о высылке 23 дипломатов и заморозке двусторонних контактов на высоком уровне.
В ответ российский МИД объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании, отозвал согласие на открытие генконсульства в Санкт-Петербурге, а также объявил о прекращении деятельности Британского совета.
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