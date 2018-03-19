// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

МИД Армении: Расширение мониторинговой группы ОБСЕ в Карабахе - необходимое условие

МИД Армении: Расширение мониторинговой группы ОБСЕ в Карабахе - необходимое условие
19 марта 2018 - 18:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Из-за деструктивной позиции Азербайджана говорить о каком-либо прогрессе в переговорном процессе невозможно. Об этом заявил в беседе с журналистами заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

Он отметил, что в переговорном процессе есть две плоскости – сформировать соответствующую атмосферу для достижения прогресса и сами переговоры, которые нацелены на прогресс.

По словам Кочаряна, расширение мониторинговой группы ОБСЕ в Карабахе - необходимое условие, пишет Aysor.am.

«Часть необходимого доверия в том, чтобы стороны не стреляли, не организовывали провокаций. Неоднократно говорилось о развитии механизма расследования и расширении офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ и его мониторинговых возможностей. Это необходимое условие, поскольку без этого доверия не будет», - сказал Кочарян.

Ранее министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян заявил, что ожидания Республики Арцах, главным образом, связаны с реализацией предложения по увеличению штата и повышению мониторинговых возможностей офиса личного представителя лействующего председателя ОБСЕ. По его словам, стабильность и безопасность на линии соприкосновения будут иметь мультипликативный эффект на весь процесс урегулирования.

Ссылки по теме:
Aysor.am. Առանց մշտադիտարկման խմբի կարողությունների ավելացման՝ վստահություն չի լինի. Շավարշ Քոչարյան
 Самое значимое
В Брюсселе приняли итоговую декларацию Восточного партнерстваВ Брюсселе приняли итоговую декларацию Восточного партнерства
Она определяет принципы, которыми должны руководствоваться страны ЕС и 6 стран Восточного партнерства в предстоящие годы в экономической, политической, гуманитарной и других областях
Дания облегчает визовый режим для некоторых категорий граждан АрменииДания облегчает визовый режим для некоторых категорий граждан Армении
В соответствии с соглашением, сбор за оформление виз составляет 35 евро
Арцрун Ованнисян: Сбивать «Искандеры» невозможно никаким азербайджанским противоракетным оружиемАрцрун Ованнисян: Сбивать «Искандеры» невозможно никаким азербайджанским противоракетным оружием
Об этом заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.
Парламент Армении одобрил программу правительстваПарламент Армении одобрил программу правительства
Депутаты Национального Собрания Армении в ходе заседания 22 июня соотношением голосов 64 «за», 31 «против» приняли программу действий правительства РА на 2017-2022 годы.
Partner news
 Статьи
11 Саргсянов Армении

Как не перепутать

 Самое читаемое в разделе
Президент Армении отправится в Грузию с двухдневным рабочим визитом
Министр финансов РА: Новые антироссийские санкции не отразятся на экономике Армении
Налбандян: Договоренностей о встрече Саргсян-Алиев нет
Председатель парламента Армении: Народ Карабаха сам распоряжается своей судьбой
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Последние новости
В Facebook заблокировали картину «Свобода на баррикадах» из-за обнаженной груди Классика революционного романтизма, где Свобода изображена в образе Марианны - символа Французской республики - с обнаженной грудью, стала недоступна в связи с блокировкой по содержанию
Президент Карабаха поздравил Путина Саакян выразил уверенность, что Россия и впредь приложит свои усилия по сохранению и укреплению мира, обеспечению стабильности и безопасности в регионе
Неймар потребовал миллионы евро у ПСЖ 26-летний бразилец рассчитывает получать свыше 1 миллиона евро в неделю, хотя в рамках текущего соглашения, по информации издания, он получает 750 тысяч евро.
Автор фото получил $120.000 за профессионализм, герой - награду за мужество (фото) На снимке, который принес победу Альрагебу, запечатлен другой военный фотожурналист Абд Алькадер Хабак