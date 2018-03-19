МИД Армении: Расширение мониторинговой группы ОБСЕ в Карабахе - необходимое условие
19 марта 2018 - 18:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Из-за деструктивной позиции Азербайджана говорить о каком-либо прогрессе в переговорном процессе невозможно. Об этом заявил в беседе с журналистами заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.
Он отметил, что в переговорном процессе есть две плоскости – сформировать соответствующую атмосферу для достижения прогресса и сами переговоры, которые нацелены на прогресс.
По словам Кочаряна, расширение мониторинговой группы ОБСЕ в Карабахе - необходимое условие, пишет Aysor.am.
«Часть необходимого доверия в том, чтобы стороны не стреляли, не организовывали провокаций. Неоднократно говорилось о развитии механизма расследования и расширении офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ и его мониторинговых возможностей. Это необходимое условие, поскольку без этого доверия не будет», - сказал Кочарян.
Ранее министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян заявил, что ожидания Республики Арцах, главным образом, связаны с реализацией предложения по увеличению штата и повышению мониторинговых возможностей офиса личного представителя лействующего председателя ОБСЕ. По его словам, стабильность и безопасность на линии соприкосновения будут иметь мультипликативный эффект на весь процесс урегулирования.
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