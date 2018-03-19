Ашотян: Соглашение о партнерстве Армения-ЕС может быть ратифицировано в апреле
19 марта 2018 - 17:42 AMT
PanARMENIAN.Net - В апреле парламент Армении ратифицирует соглашение с ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Об этом заявил председатель комиссии по внешним связям парламента Армении Армен Ашотян.
«По всей видимости, соглашение будет ратифицировано на заседании 10 апреля», - отметил он, пишет Panorama.am.
Председатель комитета по внешним отношениям и связям с ЕС Сената Польши Марек Роцки, в свою очередь, заявил журналистам в Ереване, что в скором времени Армения и ЕС начнут переговоры о либерализации визового режима.
При этом он затруднился назвать конкретные сроки.
Армения и Евросоюз 24 ноября в рамках пятого саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое стороны парафировали 21 марта 2017 года. Соглашение подписали министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Самое значимое
Она определяет принципы, которыми должны руководствоваться страны ЕС и 6 стран Восточного партнерства в предстоящие годы в экономической, политической, гуманитарной и других областях
В соответствии с соглашением, сбор за оформление виз составляет 35 евро
Об этом заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.
Депутаты Национального Собрания Армении в ходе заседания 22 июня соотношением голосов 64 «за», 31 «против» приняли программу действий правительства РА на 2017-2022 годы.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Facebook заблокировали картину «Свобода на баррикадах» из-за обнаженной груди Классика революционного романтизма, где Свобода изображена в образе Марианны - символа Французской республики - с обнаженной грудью, стала недоступна в связи с блокировкой по содержанию
Президент Карабаха поздравил Путина Саакян выразил уверенность, что Россия и впредь приложит свои усилия по сохранению и укреплению мира, обеспечению стабильности и безопасности в регионе
Неймар потребовал миллионы евро у ПСЖ 26-летний бразилец рассчитывает получать свыше 1 миллиона евро в неделю, хотя в рамках текущего соглашения, по информации издания, он получает 750 тысяч евро.
Автор фото получил $120.000 за профессионализм, герой - награду за мужество (фото) На снимке, который принес победу Альрагебу, запечатлен другой военный фотожурналист Абд Алькадер Хабак