Ашотян: Соглашение о партнерстве Армения-ЕС может быть ратифицировано в апреле

PanARMENIAN.Net - В апреле парламент Армении ратифицирует соглашение с ЕС о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Об этом заявил председатель комиссии по внешним связям парламента Армении Армен Ашотян.

«По всей видимости, соглашение будет ратифицировано на заседании 10 апреля», - отметил он, пишет Panorama.am.

Председатель комитета по внешним отношениям и связям с ЕС Сената Польши Марек Роцки, в свою очередь, заявил журналистам в Ереване, что в скором времени Армения и ЕС начнут переговоры о либерализации визового режима.

При этом он затруднился назвать конкретные сроки.

Армения и Евросоюз 24 ноября в рамках пятого саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое стороны парафировали 21 марта 2017 года. Соглашение подписали министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.