В «Игре престолов» появятся 2 новых персонажа
19 марта 2018 - 16:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Создатели популярного сериала «Игра престолов» объявили о наборе актеров. Они должны будут сыграть двух новых персонажей.
Сейчас авторы шоу ищут актрису, которая могла бы сыграть молодую мать в возрасте от 25 до 30 лет. Согласно описанию героя, она очень бедна и находится в ситуации на грани выживания. При этом актриса должна уметь импровизировать, пишет Life.ru.
Также отдел кастинга ищет сейчас двух детей. Это должны быть девочки-близнецы в возрасте от 5 до 8 лет. Скорее всего, девочки будут играть одного персонажа. Дело в том, что, согласно трудовому законодательству, детям нельзя много находиться на съемочной площадке, поэтому всегда стараются найти одинаковых детей. Всего у близнецов будет четыре съемочных дня — 4 мая, 9 мая, 19 июня и 26 июня 2018 года.
В начале января телеканал HBO подтвердил, что последний, восьмой сезон «Игры престолов» выйдет в 2019 году, не уточнив сроков. Известно, что сезон будет состоять из шести эпизодов. Сериал выходит на канале с 2011 года.
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