Автор фото получил $120.000 за профессионализм, герой - награду за мужество (фото)

PanARMENIAN.Net - Сирийский фотограф Мохамед Альрагеб получил главный приз ежегодного конкурса Hamdan International Photography Award (HIPA) — премии в размере $120 тысяч.

На снимке, который принес победу Альрагебу, запечатлен другой военный фотожурналист Абд Алькадер Хабак, который 15 апреля 2017 года в Алеппо прервал съемку и вынес на руках пострадавшего от взрыва сирийского мальчика, пишет PDN Pulse.

Самого Хабака организаторы конкурса наградили специальной премией — за мужество, проявленное в работе.

Тогда в Сирии в районе Алеппо произошел взрыв около колонны автобусов с мирными жителями — их эвакуировали с осажденных повстанцами территорий к северу от Идлиба. Тогда погибли 130 человек, из них более 60 — дети.

«Видеть детей, которые плачут и умирают прямо на твоих глазах, было ужасно. Поэтому я и мои коллеги решили убрать наши камеры в сторону и начали спасать пострадавших», - рассказал тогда Хабак CNN.

По его словам, первый ребенок, к которому он бросился, был уже мертв. Второй тоже не подавал признаков жизни. Хабак вспоминает, что кто-то крикнул ему: «Оставь его, он умер!» — но мужчина понял, что мальчик еще дышит. Журналист подхватил ребенка на руки; все это время его камера была включена и снимала царивший вокруг хаос. По его словам, ребенок вцепился в его руку и смотрел ему прямо в глаза. Хабак донес ребенка до машины скорой помощи и побежал обратно.

Снявший эту сцену Альрагеб также помогал раненым.

Еще один мальчик, которому журналист также попытался помочь, умер: на другой фотографии, сделанной Альрагебом, Хабак в слезах стоит на коленях около тела погибшего ребенка. По словам Альрагеба, плакали многие фотографы, и он в том числе.

Hamdan International Photography Award (HIPA) — международный конкурс фотографии, основанный в 2011 году под патронажем наследного принца Дубая шейха Хамдана бин Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума.