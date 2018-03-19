Автор фото получил $120.000 за профессионализм, герой - награду за мужество (фото)
19 марта 2018 - 17:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Сирийский фотограф Мохамед Альрагеб получил главный приз ежегодного конкурса Hamdan International Photography Award (HIPA) — премии в размере $120 тысяч.
На снимке, который принес победу Альрагебу, запечатлен другой военный фотожурналист Абд Алькадер Хабак, который 15 апреля 2017 года в Алеппо прервал съемку и вынес на руках пострадавшего от взрыва сирийского мальчика, пишет PDN Pulse.
Самого Хабака организаторы конкурса наградили специальной премией — за мужество, проявленное в работе.
Тогда в Сирии в районе Алеппо произошел взрыв около колонны автобусов с мирными жителями — их эвакуировали с осажденных повстанцами территорий к северу от Идлиба. Тогда погибли 130 человек, из них более 60 — дети.
«Видеть детей, которые плачут и умирают прямо на твоих глазах, было ужасно. Поэтому я и мои коллеги решили убрать наши камеры в сторону и начали спасать пострадавших», - рассказал тогда Хабак CNN.
По его словам, первый ребенок, к которому он бросился, был уже мертв. Второй тоже не подавал признаков жизни. Хабак вспоминает, что кто-то крикнул ему: «Оставь его, он умер!» — но мужчина понял, что мальчик еще дышит. Журналист подхватил ребенка на руки; все это время его камера была включена и снимала царивший вокруг хаос. По его словам, ребенок вцепился в его руку и смотрел ему прямо в глаза. Хабак донес ребенка до машины скорой помощи и побежал обратно.
Снявший эту сцену Альрагеб также помогал раненым.
Еще один мальчик, которому журналист также попытался помочь, умер: на другой фотографии, сделанной Альрагебом, Хабак в слезах стоит на коленях около тела погибшего ребенка. По словам Альрагеба, плакали многие фотографы, и он в том числе.
Hamdan International Photography Award (HIPA) — международный конкурс фотографии, основанный в 2011 году под патронажем наследного принца Дубая шейха Хамдана бин Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума.
Самое значимое
Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Facebook заблокировали картину «Свобода на баррикадах» из-за обнаженной груди Классика революционного романтизма, где Свобода изображена в образе Марианны - символа Французской республики - с обнаженной грудью, стала недоступна в связи с блокировкой по содержанию
МИД Армении: Отсутствие оценки международного сообщества воодушевляет Алиева Балаян прокомментировал заявление Алиева о том, что якобы «большая часть территории сегодняшней Армении – это исторические азербайджанские земли»
Президент Карабаха поздравил Путина Саакян выразил уверенность, что Россия и впредь приложит свои усилия по сохранению и укреплению мира, обеспечению стабильности и безопасности в регионе
Неймар потребовал миллионы евро у ПСЖ 26-летний бразилец рассчитывает получать свыше 1 миллиона евро в неделю, хотя в рамках текущего соглашения, по информации издания, он получает 750 тысяч евро.