Президент Карабаха поздравил Путина
19 марта 2018 - 18:30 AMT
PanARMENIAN.Net - 19 марта президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян направил поздравительное послание Владимиру Путину по случаю его победы на выборах президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.
В послании в частности говорится: «В Арцахе высоко ценят Ваш личный вклад и позицию Российской Федерации, как страны- сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в процессе всеобъемлющего и справедливого урегулирования азербайджано-карабахского конфликта».
Саакян выразил уверенность, что Россия и впредь приложит свои усилия по сохранению и укреплению мира, обеспечению стабильности и безопасности в регионе.
«Еще раз поздравляю Вас, многоуважаемый Владимир Владимирович, и желаю Вам, всем Вашим родным и близким доброго здоровья, успехов и благополучия, а народу России – мира и процветания»,- говорится в поздравлении.
Действующий глава России Владимир Путин набрал 76,67% голосов на выборах президента после обработки 99,75% бюллетеней. Об этом следует из данных ЦИК. Путин заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него отдали свои голоса 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году.
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