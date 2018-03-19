Президент Карабаха поздравил Путина

PanARMENIAN.Net - 19 марта президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян направил поздравительное послание Владимиру Путину по случаю его победы на выборах президента РФ. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

В послании в частности говорится: «В Арцахе высоко ценят Ваш личный вклад и позицию Российской Федерации, как страны- сопредседателя Минской группы ОБСЕ, в процессе всеобъемлющего и справедливого урегулирования азербайджано-карабахского конфликта».

Саакян выразил уверенность, что Россия и впредь приложит свои усилия по сохранению и укреплению мира, обеспечению стабильности и безопасности в регионе.

«Еще раз поздравляю Вас, многоуважаемый Владимир Владимирович, и желаю Вам, всем Вашим родным и близким доброго здоровья, успехов и благополучия, а народу России – мира и процветания»,- говорится в поздравлении.

Действующий глава России Владимир Путин набрал 76,67% голосов на выборах президента после обработки 99,75% бюллетеней. Об этом следует из данных ЦИК. Путин заручился рекордной в своей карьере политической поддержкой избирателей — за него отдали свои голоса 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году.