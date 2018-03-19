МИД Армении: Отсутствие оценки международного сообщества воодушевляет Алиева

PanARMENIAN.Net - Отсутствие оценки международного сообществакасательно территориальных претензий президента Азербайджана в отношении Армении воодушевляет Ильхама Алиева. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян, коснувшись заявления Алиева о том, что якобы «большая часть территории сегодняшней Армении – это исторические азербайджанские земли».

Алиев вновь заявил, что «большая часть территории сегодняшней Армении – это исторические азербайджанские земли». Такое заявление он сделал, выступая 19 марта с речью на всенародных торжествах по случаю национального праздника Новруз.Он добавил, что есть «многочисленные книги, карты, подтверждающие этот факт».

«Как и ожидалось, отсутствие реакции международного сообщества на территориальные претензии президента Азербайджана в отношении Армении привело к тому, что он, воодушевившись, выступил с новыми, еще более крупными территориальными претензиями», – написал Балаян.

Ранее, 8 февраля, Алиев в очередной раз выступил с угрозами в адрес Армении и армянского народа. Он заявил, что «Ереван и Зангезур - это азербайджанские исторические земли». «Это должно стать направлением нашей будущей деятельности, как и сейчас мы работаем в этом направлении. Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча», - сказал Алиев.

Министерство иностранных дел Франции подвергло критике заявление президента Азербайджана. В МИД Франции призвали воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить напряженность. А советский и российский журналист, репортер, телеведущий Александр Невзоров назвал Алиева «опасным сумасшедшим».