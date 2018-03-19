В Facebook заблокировали картину «Свобода на баррикадах» из-за обнаженной груди

PanARMENIAN.Net - В компании Facebook, заблокировавшей в соцсети фото картины Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ» («Свобода на баррикадах»), признали, что это произошло по ошибке.

Классика революционного романтизма, где Свобода изображена в образе Марианны - символа Французской республики - с обнаженной грудью, стала недоступна в связи с блокировкой по содержанию. Репродукция картины, написанной Делакруа в 1830 году под впечатлением событий Июльской революции во Франции, была размещена в качестве рекламы театральной постановки в одном из парижских театров.

Как рассказала режиссер постановки Джослин Фьерина, сообщение не успело провисеть и пятнадцати минут, пишет Newsru.com.

Позже администрация сети принесла извинения за ошибочную блокировку, объяснив, что каждую неделю вынуждена проверять миллионы рекламных изображений, и в такой ситуации «ошибки иногда возможны». Что касается знаменитой работы, то «Facebook - идеальное место для картины Эжена Делакруа, она соответствует правилам рекламы», пояснили в соцсети.

Среди жестких принципов Facebook, по которым размещаемый в социальной сети контент может быть признан порнографическим и заблокирован администрацией, - изображения половых сношений, изображения гениталий или полностью обнаженных ягодиц, полное обнажение женской груди, если на них видны соски. Но фотографии картин, скульптур и других произведений искусства с обнаженными фигурами размещать разрешено, так же как и материалы, публикуемые в образовательных, юмористических или сатирических целях.