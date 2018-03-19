Алиев предъявил территориальные претензии к РА, стоя у разрушенной армянской церкви в Баку
19 марта 2018 - 19:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь предъявил территориальные претензии в отношении Армении, заявив, что «большая часть территории сегодняшней Армении – это исторические азербайджанские земли».
Примечательно, что подобное заявление Алиев сделал, стоя у девичей башни, где находилась разрушенная в 1990 году армянская церковь Святой Богоматери, заметил блогер Седрак Мкртчян. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.
Армянская апостольская церковь была основана в 1797 или 1799 годах.По словам работавшего в 1992 году в Баку дипломата, в 1992 году, в разгар карабахского конфликта церковь была разрушена.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь заявил, что «большая часть территории сегодняшней Армении – это исторические азербайджанские земли». Такое заявление он сделал, выступая 19 марта с речью на всенародных торжествах по случаю национального праздника Новруз. Он добавил, что есть «многочисленные книги, карты, подтверждающие этот факт».
Ранее, 8 февраля, Алиев в очередной раз выступил с угрозами в адрес Армении и армянского народа. Он заявил, что «Ереван и Зангезур - это азербайджанские исторические земли». «Это должно стать направлением нашей будущей деятельности, как и сейчас мы работаем в этом направлении. Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча», - сказал Алиев.
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