Алиев предъявил территориальные претензии к РА, стоя у разрушенной армянской церкви в Баку

PanARMENIAN.Net - Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь предъявил территориальные претензии в отношении Армении, заявив, что «большая часть территории сегодняшней Армении – это исторические азербайджанские земли».

Примечательно, что подобное заявление Алиев сделал, стоя у девичей башни, где находилась разрушенная в 1990 году армянская церковь Святой Богоматери, заметил блогер Седрак Мкртчян. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Армянская апостольская церковь была основана в 1797 или 1799 годах.По словам работавшего в 1992 году в Баку дипломата, в 1992 году, в разгар карабахского конфликта церковь была разрушена.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь заявил, что «большая часть территории сегодняшней Армении – это исторические азербайджанские земли». Такое заявление он сделал, выступая 19 марта с речью на всенародных торжествах по случаю национального праздника Новруз. Он добавил, что есть «многочисленные книги, карты, подтверждающие этот факт».

Ранее, 8 февраля, Алиев в очередной раз выступил с угрозами в адрес Армении и армянского народа. Он заявил, что «Ереван и Зангезур - это азербайджанские исторические земли». «Это должно стать направлением нашей будущей деятельности, как и сейчас мы работаем в этом направлении. Нашими историческими землями являются Ереванское ханство, Зангезур-Гейча», - сказал Алиев.