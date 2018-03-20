В Карабахе сбит беспилотник ВС Азербайджана
20 марта 2018 - 10:36 AMT
PanARMENIAN.Net - 19 марта около 18:30 в северо-восточном (Талиш) направлении линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил бойцы Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) сбили беспилотник ВС Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.
Отмечается, что БПЛА был задействован противником в целях разведки.
Минобороны опубликовало также фотографии сбитого беспилотника.
В период с 11 по 17 марта на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 250 раз. ВС Азербайджана за указанный период произвели в направлении армянских позиций свыше 2300 выстрелов.
Помимо стрелкового оружия, на восточном и северном участках линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также ручные противотанковые гранатометы (3 снаряда).
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