В Карабахе сбит беспилотник ВС Азербайджана

PanARMENIAN.Net - 19 марта около 18:30 в северо-восточном (Талиш) направлении линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил бойцы Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) сбили беспилотник ВС Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.

Отмечается, что БПЛА был задействован противником в целях разведки.

Минобороны опубликовало также фотографии сбитого беспилотника.

В период с 11 по 17 марта на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 250 раз. ВС Азербайджана за указанный период произвели в направлении армянских позиций свыше 2300 выстрелов.

Помимо стрелкового оружия, на восточном и северном участках линии соприкосновения ВС Азербайджана применили также ручные противотанковые гранатометы (3 снаряда).