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В Армении все автодороги в основном проходимы: Ларс открыт

В Армении все автодороги в основном проходимы: Ларс открыт
20 марта 2018 - 10:27 AMT

PanARMENIAN.Net - 20 марта, по положению на 10:00, на территории Армении автодороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

На автодороге Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным данным из агенства ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей.

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