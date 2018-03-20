В Армении все автодороги в основном проходимы: Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 20 марта, по положению на 10:00, на территории Армении автодороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

На автодороге Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным данным из агенства ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей.