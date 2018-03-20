В Армении все автодороги в основном проходимы: Ларс открыт
20 марта 2018 - 10:27 AMT
PanARMENIAN.Net - 20 марта, по положению на 10:00, на территории Армении автодороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
На автодороге Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.
МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.
Согласно полученным данным из агенства ЧС МВД Грузии и из департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей.
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