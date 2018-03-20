В Париже общественный транспорт может стать бесплатным к 2020 году

PanARMENIAN.Net - Мэр Парижа Анн Идальго к лету 2018 года планирует изучить и обсудить экономическую модель бесплатного общественного транспорта для всех слоев населения. Об этом она рассказала в интервью газете Les Echos.

По словам мэра, окончательное решение по этому вопросу может быть принято к 2020 году.

«Вопрос бесплатного транспорта является ключевым в области городского передвижения, где автомобили, производящие вредные выбросы, больше не занимают центральное место»,— подчеркнула Идальго, пишет «Ъ».

Это не первая инициатива мэра по бесплатному проезду граждан. 20 марта состоится голосование по предложению ввести бесплатный проездной билет для 220 тысяч пожилых парижан.