В Париже общественный транспорт может стать бесплатным к 2020 году
20 марта 2018 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Мэр Парижа Анн Идальго к лету 2018 года планирует изучить и обсудить экономическую модель бесплатного общественного транспорта для всех слоев населения. Об этом она рассказала в интервью газете Les Echos.
По словам мэра, окончательное решение по этому вопросу может быть принято к 2020 году.
«Вопрос бесплатного транспорта является ключевым в области городского передвижения, где автомобили, производящие вредные выбросы, больше не занимают центральное место»,— подчеркнула Идальго, пишет «Ъ».
Это не первая инициатива мэра по бесплатному проезду граждан. 20 марта состоится голосование по предложению ввести бесплатный проездной билет для 220 тысяч пожилых парижан.
Самое значимое
Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Аронян сыграет с Мамедьяровым в 9-м туре турнира претендентов в Берлине Результаты 8 тура. Грищук – Крамник 1-0, Со – Каруана, Мамедьяров – Карякин, Дин Лижэнь – Аронян ничьи.
Скончался борец Агаси Манукян Манукян с 2006 года проживал в США.
В РФ попал в ДТП пассажирский автобус Ереван-Москва: Есть жертвы По предварительным данным, погибли два человека и восемь получили травмы
Цукерберг за день потерял более $6 млрд Несмотря на эту потерю, Цукерберг сохранил четвертое место в рейтинге богатейших людей мира - у него осталось 68,5 миллиарда долларов