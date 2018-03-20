PanARMENIAN.Net - В Кении умер последний самец северного белого носорога по имени Судан. Об этом сообщили в заповеднике Ol Pejeta, где жил носорог.

Судану было 45 лет, что считается глубокой старостью для носорогов, пишет CNN.

Теперь на планете осталось лишь две самки этого вида: дочь и внучка Судана — Наджин и Фату.

Единственной надеждой на продолжение вида является разведение потомства путем экстракорпорального оплодотворения с использованием яйцеклеток оставшихся самок и сохранившихся сперматозоидов мужских особей. Суррогатными матерями могут стать самки южного белого носорога.

Белый носорог — крупнейший представитель носорогов и второе по величине животное после слона, проживающее на суше. Есть два подвида – южный и северный. Южные белые носороги обитают в ЮАР, Намибии, Зимбабве и Мозамбике. Оба вида находятся под угрозой исчезновения из-за браконьерства.