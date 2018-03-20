Умер последний самец северного белого носорога
20 марта 2018 - 11:43 AMT
PanARMENIAN.Net - В Кении умер последний самец северного белого носорога по имени Судан. Об этом сообщили в заповеднике Ol Pejeta, где жил носорог.
Судану было 45 лет, что считается глубокой старостью для носорогов, пишет CNN.
Теперь на планете осталось лишь две самки этого вида: дочь и внучка Судана — Наджин и Фату.
Единственной надеждой на продолжение вида является разведение потомства путем экстракорпорального оплодотворения с использованием яйцеклеток оставшихся самок и сохранившихся сперматозоидов мужских особей. Суррогатными матерями могут стать самки южного белого носорога.
Белый носорог — крупнейший представитель носорогов и второе по величине животное после слона, проживающее на суше. Есть два подвида – южный и северный. Южные белые носороги обитают в ЮАР, Намибии, Зимбабве и Мозамбике. Оба вида находятся под угрозой исчезновения из-за браконьерства.
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