Компания Вайнштейна заявила о банкротстве
20 марта 2018 - 11:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Weinstein Co., которая занималась созданием фильмов и телевизионных программ, не смогла оправиться после обвинений ее сооснователя Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и в результате подала заявление о банкротстве.
Приобрести Weinstein Co. намерена компания Lantern Capital, которая готова продолжить работу над ее проектами и предоставить рабочие места сотрудникам. Сумма сделки, по данным одного источника, составляет от $300 млн до $320 млн, а по данным другого, может достигнуть и $450 млн, пишет РБК со ссылкой на издание Variety.
При этом открытым остается вопрос, сколько будет выплачено тем, кого признали жертвами домогательств Вайнштейна. Речь идет о нескольких десятках миллионов долларов.
Вайнштейн был уволен из созданной им компании спустя три дня после публикации в The New York Times, в которой голливудская актриса Эшли Джадд обвинила его в домогательствах. Вслед за ней еще девять женщин заявили о непристойном поведении владельца компании.
Вайнштейн вместе с братом Робертом основал The Weinstein Co. еще в 1970-х. Компания выпустила десятки известных картин, в том числе ленты Стивена Содерберга, Питера Гринуэя и Педро Альмодовара. Сам Вайнштейн лично продюсировал фильмы «Криминальное чтиво», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный», «Убить Билла», «Властелин колец», «Авиатор» и другие.
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