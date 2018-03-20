Компания Вайнштейна заявила о банкротстве

PanARMENIAN.Net - Компания Weinstein Co., которая занималась созданием фильмов и телевизионных программ, не смогла оправиться после обвинений ее сооснователя Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и в результате подала заявление о банкротстве.

Приобрести Weinstein Co. намерена компания Lantern Capital, которая готова продолжить работу над ее проектами и предоставить рабочие места сотрудникам. Сумма сделки, по данным одного источника, составляет от $300 млн до $320 млн, а по данным другого, может достигнуть и $450 млн, пишет РБК со ссылкой на издание Variety.

При этом открытым остается вопрос, сколько будет выплачено тем, кого признали жертвами домогательств Вайнштейна. Речь идет о нескольких десятках миллионов долларов.

Вайнштейн был уволен из созданной им компании спустя три дня после публикации в The New York Times, в которой голливудская актриса Эшли Джадд обвинила его в домогательствах. Вслед за ней еще девять женщин заявили о непристойном поведении владельца компании.

Вайнштейн вместе с братом Робертом основал The Weinstein Co. еще в 1970-х. Компания выпустила десятки известных картин, в том числе ленты Стивена Содерберга, Питера Гринуэя и Педро Альмодовара. Сам Вайнштейн лично продюсировал фильмы «Криминальное чтиво», «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный», «Убить Билла», «Властелин колец», «Авиатор» и другие.