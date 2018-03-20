В РФ попал в ДТП пассажирский автобус Ереван-Москва: Есть жертвы

PanARMENIAN.Net - 20 марта утром на 673-м километре автодороги М4 «Дон» Воронежской области столкнулись пассажирский автобус, следующий из Еревана в Москву, и грузовик. По предварительным данным, погибли два человека и восемь получили травмы.

Как отмечает пресс-служба МЧС Армении, погибли водители автобуса и грузовика.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Павловского района области, причиной аварии стал выезд автобуса на встречную полосу. По данным службы, трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, пятеро — в состоянии средней степени тяжести, все они из Армении, пишет РИА Новости.

Посольство Армении в России уточняет информацию о пострадавших в Воронежской области при столкновении грузовика и пассажирского автобуса, следовавшего из Армении.

Около 40 пассажиров автобуса отправлены в гостиницу «Как дома», расположенную у города Павловск.