В РФ попал в ДТП пассажирский автобус Ереван-Москва: Есть жертвы
20 марта 2018 - 12:18 AMT
PanARMENIAN.Net - 20 марта утром на 673-м километре автодороги М4 «Дон» Воронежской области столкнулись пассажирский автобус, следующий из Еревана в Москву, и грузовик. По предварительным данным, погибли два человека и восемь получили травмы.
Как отмечает пресс-служба МЧС Армении, погибли водители автобуса и грузовика.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Павловского района области, причиной аварии стал выезд автобуса на встречную полосу. По данным службы, трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, пятеро — в состоянии средней степени тяжести, все они из Армении, пишет РИА Новости.
Посольство Армении в России уточняет информацию о пострадавших в Воронежской области при столкновении грузовика и пассажирского автобуса, следовавшего из Армении.
Около 40 пассажиров автобуса отправлены в гостиницу «Как дома», расположенную у города Павловск.
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