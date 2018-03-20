Николя Саркози задержан во Франции

PanARMENIAN.Net - Бывший президент Франции Николя Саркози задержан полицией по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в суде.

Саркози в ближайшее время будет допрошен.

Как уточняет Le Monde, речь идет о кампании 2007 года. Правоохранительные органы расследуют участие ливийских властей в ее финансировании. Лидер ливийской Джамахирии Муаммар Каддафи утверждал, что именно благодаря его деньгам Николя Саркози стал президентом, пишет «Ъ».

Уголовное дело было открыто в 2012 году, однако затем расследование было приостановлено. В 2017 году дело было возобновлено, а судья предъявил Николя Саркози предварительные обвинения, указав таким образом, что у следствия достаточно доказательств для начала уголовного процесса. Вопросы у следователей вызвала и следующая президентская кампания США — 2012 года. В начале января по делу был арестован предприниматель Александр Джухри.