Скончался борец Агаси Манукян

PanARMENIAN.Net - В результате длительной болезни в 50-летнем возрасте скончался чемпион и обладатель Кубка мира по греко-римской борьбе Агаси Манукян. Об этом сообщаетWrestling-Armenia.

Манукян с 2006 года проживал в США.

Агаси Манукян стал первым борцом ивторым спортсменом, завоевавшим титул чемпиона мира под флагом независимой Армении.

Агаси Манукян родился 27 марта 1967 года в Ленинакане. В 1987 году выиграл чемпионат мира среди молодежи. В 1988 году был привлечен в состав национальной сборной СССР, стал в ее составе обладателем Кубка мира. На дебютном для себя чемпионате мира 1993 года в Стокгольме завоевал звание чемпиона мира. Благодаря этому успеху Агаси Манукян вошел в историю как первый борец и второй (после боксера Ншана Мунчяна) спортсмен, который стал чемпионом мира под флагом независимой Армении.

В дальнейшем Агаси Манукян дважды становился призером чемпионата Европы, был участником Олимпийских игр в Атланте. В 1996 году завершил свою спортивную карьеру и занялся тренерской деятельностью. В 1998–1999 годах был главным тренером молодежной сборной Армении. В 2001–2004 годах работал в Спорткомитете Ширакской области Армении. В 2006 году переехал в США. С 2011 года работал в Олимпийском образовательном центре, расположенном в городе Маркетт (штат Мичиган).