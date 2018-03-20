Аронян сыграет с Мамедьяровым в 9-м туре турнира претендентов в Берлине

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Берлине шахматном турнире претендентов армянский гроссмейстер Левон Аронян по итогам 8 туров делит 7-8 места с Уэсли Со (США).

Аронян сыграл вничью с китайцем Дином Лижэнем. В 9-м туре армянский гроссмейстер сыграет с Шахрияром Мамедьяровым (Азербайджан).

Результаты 8 тура: Грищук – Крамник 1-0, Со – Каруана, Мамедьяров – Карякин, Дин Лижэнь – Аронян ничьи.

Положение после 8 туров: 1. Каруана – 5,5; 2. Мамедьяров – 5; 3. Грищук – 4,5; 4. Дин Лижэнь – 4; 5-6. Карякин, Крамник – по 3,5; 7-8. Аронян, Со – по 3.

Состав участников: Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2809), Владимир Крамник (Россия, 2800), Уэсли Со (США, 2799), Левон Аронян (Армения, 2794), Фабиано Каруана (США, 2784), Дин Лижэнь (Китай, 2769), Александр Грищук (Россия, 2767), Сергей Карякин (Россия, 2763).

Турнир претендентов проходит в Берлине с 10 по 28 марта. Победитель двухкругового состязания восьми гроссмейстеров сыграет матч за шахматную корону с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.