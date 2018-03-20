Абрахам проведет бой с датчанином Нильсеном: Победитель поборется за чемпионский титул
20 марта 2018 - 14:02 AMT
PanARMENIAN.Net - 38-летний боксер армянского происхождения Артур Абрахам (46-6) 28 апреля проведет бой против датчанина Патрика Нильсена.
Абрахам считает, что еще сможет побороться за чемпионский титул.
«Я не готов завязать с боксом. Я хочу достичь большего и снова стать чемпионом мира. Сейчас я сосредоточен на бое против Патрика Нильсена. Знаю, что Патрик – отличный боксер. Этот бой – хороший шанс для меня доказать, что я готов снова драться за титул», – сказал Абрахам, пишет Sports.ru.
Абрахам в июле 2017 года в Лондоне единогласным решением судей проиграл чемпиону IBO Крису Юбэнку-младшему (24-2, 20 КО), что стоило ему не только упущенного титульного шанса, но и места в первом сезоне Всемирной боксерской суперсерии.
В независимом компьютерном рейтинге портала BoxRec Артур Абрахам занимает седьмое место среди лучших боксеров второго среднего веса.
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