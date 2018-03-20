PanARMENIAN.Net - Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду задумался о переезде в Китай. Об этом в эфире Esporte Interativo сообщил бывший главный тренер китайского клуба «Гуанчжоу Эвергранд» и сборной Бразилии Луис Фелипе Сколари.

Сколари рассказал, что форвард спрашивал его о жизни в Китае.

«Роналду много раз задавал мне вопросы относительно жизни в Китае. Я детально описал ему все подробности жизни в этой стране. Вы должны понимать, что, помимо футбола, у Роналду есть свои бренды, своя индустрия, а Китай — крупнейший рынок сбыта. И я сказал ему то, что всегда говорю: тот, у кого есть возможность, должен ехать в Китай», — отметил тренер, пишет Lenta.ru.

В январе президент «Реала» Флорентино Перес поручил агенту Роналду Жорже Мендешу начать поиски новой команды для его клиента. Ряд футболистов испанского клуба выступили за то, чтобы португалец покинул Мадрид. Португалец, в свою очередь, обвинил партнеров в последних неудачах команды.

В 2017 году в составе «Реала» форвард выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубки УЕФА и Испании. Вместе с национальной командой Португалии футболист пробился на чемпионат мира 2018 года.