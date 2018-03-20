ООН: В Турции массово нарушаются права человека
20 марта 2018 - 16:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Продолжение действия режима чрезвычайной ситуации в Турции привело к массовым нарушениям прав человека, а характер выпускаемых декретов указывает на возможное злоупотребление властью с целью искоренения неугодной точки зрения в стране. Об этом говорится в докладе офиса Верховного комиссара ООН по правам человека, опубликованном 20 марта.
Документ был подготовлен на основе анализа ситуации в стране в период с 1 января по 31 декабря 2017 года.
В тексте отмечается, что ставшие обыденными продления действия режима чрезвычайного положения привели к серьезным нарушениям прав людей. Это, в частности, незаконное лишение права на работу, свободу передвижения, а также пытки, плохое обращение, произвольные задержания, ограничение права на свободы собрания и выражение мнения. Продолжение действия режима ЧС может иметь долгосрочное влияние на социально-экономическую и институционную ситуацию в государстве, пишет РИА Новости.
Эксперты признают, что вследствие попытки военного переворота 15 июля 2016 года Турция столкнулась с большими проблемами, однако «количество, частота выпуска и отсутствие связей с угрозами национальной безопасности некоторых декретов указывает на то, что силы, задействованные при ЧС, используются для подавления любой формы критики или несогласия с правительством».
УВКПЧ ООН в этой связи подчеркивает, что меры, ограничивающие права граждан в режиме чрезвычайной ситуации, должны ограничиваться строго до того уровня, который крайне необходим в данной ситуации. Меры должны быть пропорциональны, и ограничены в сроке их действия, географическом охвате и объеме.
По мнению экспертов ООН, Турция должна полностью прекратить действие режима ЧС, возобновить нормальную работы своих институтов и отозвать все законодательство, которое не соответствует международным обязательства Турции в области прав человека, включая выпущенные декреты.
Необходимо также расследовать все случаи нарушений прав человека в стране за период действия ЧС, и рассмотреть вопрос о компенсации пострадавшим.
Самое значимое
Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Роскомнадзор дал Telegram 15 дней до блокировки: Дуров отреагировал на угрозу «Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации», — говорится в сообщении
ООН: 6 млрд человек к 2050 году могут пострадать от нехватки воды Среди основных причин увеличения проблем с управлением водными ресурсами авторы доклада называют деградацию природных систем
Дешам: Погба недоволен положением в «Манчестер Юнайтед» По словам тренера, футболист недоволен ситуацией в команде
Эрдоган: Турция продолжит операцию в Африне В ходе речи президент Турции также раскритиковал заявления госдепа США по поводу операции в Африне