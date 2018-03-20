Эрдоган: Турция продолжит операцию в Африне

PanARMENIAN.Net - Турецкие вооруженные силы, а также отряды союзной с ними «Сирийской свободной армии» (ССА) продолжат операцию в сирийском Африне. Об этом заявил 20 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турецкие войска и бойцы «Свободной сирийской армии» продолжат операцию в Африне по очистке (территории — ред.) от мин и взрывчатых веществ, а также по обеспечению безопасности и стабилизации ситуации в городе», — заявил Эрдоган, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Daily Sabah.

В ходе речи президент Турции также раскритиковал заявления госдепа США по поводу операции в Африне.

«Теперь они (США — ред.) говорят, что они обеспокоены (ситуацией — ред.) в Африне. Где вы были, когда мы выражали свои опасения, когда мы просили вместе бороться с террористическими группировками?», — заявил Эрдоган.

Он призвал США уважать Турцию, если Вашингтон считает Анкару «стратегическим союзником». Эрдоган также обвинил США в попытке обмануть турецкие власти, продолжая снабжать оружием силы самообороны сирийских курдов (YPG).

Ранее госдеп США выразил обеспокоенность сообщениями об ухудшении ситуации в сирийском Африне за последние двое суток. В частности, в госдепе обратили особое внимание на то, что операции «затрагивают в большей степени население города, преимущественно курдское, которое было эвакуировано под угрозой нападения турецких вооруженных сил и поддержанных Турцией оппозиционных сил».

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии». Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии.