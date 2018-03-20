Дешам: Погба недоволен положением в «Манчестер Юнайтед»
20 марта 2018 - 17:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ситуацию полузащитника Поля Погба, который потерял место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед».
По словам тренера, футболист недоволен ситуацией в команде.
«Он недоволен положением в команде. Это не особенный случай и может случиться абсолютно везде, если игрок сбавил обороты. Сейчас в такой ситуации оказался Поль, потом в нее попадут другие игроки. Я же сделаю, как и всегда – поговорю с футболистом, чтобы лучше понять его, ведь у меня нет всей информации», – отметил Дешам, пишет Eurosport со ссылкой на Daily Mail.
Дешам вызвал Погба в сборную Франции на матчи против Колумбии (23 марта) и России (27 марта). Погба не участвовал в победе «Манчестер Юнайтед» над «Ливерпулем» (2:1), вышел на замену в проигранном матче Лиги чемпионов против «Севильи» (1:2) и не играл с «Брайтоном» в Кубке Англии (2:0).
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