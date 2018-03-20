ООН: 6 млрд человек к 2050 году могут пострадать от нехватки воды

PanARMENIAN.Net - Сегодня около 3,6 млрд человек по всему миру потенциально могут пострадать от нехватки воды, а к 2050 году их численность возрастет до 4,8–5,7 млрд человек из-за изменения климата, увеличения спроса на этот ресурс и загрязнение водоемов. Об этом сообщается в докладе ООН о состоянии водных ресурсов, который был представлен 19 марта на ежегодном Всемирном водном форуме в Бразилии. Авторы доклада ожидают, что к этому времени население планеты вырастет до 9,4–10,2 млрд человек.

Среди основных причин увеличения проблем с управлением водными ресурсами авторы доклада называют деградацию природных систем. Засуха и опустынивание из-за деградации земель уже коснулись 1,8 млрд человек по всему миру, пишет «Ъ».

В частности, в исследовании говорится о деградации двух третей всех лесов, а также об утрате из-за деятельности человека около 70% водно-болотных угодий с 1990 года.

Глобальное потребление воды авторы доклада оценивают в 4,6 тыс. куб. километров в год, из них 70% приходится на сельское хозяйство, 20% на промышленность и 10% на бытовое потребление. При этом спрос на водные ресурсы ежегодно растет на 1% из-за таких факторов, как общемировой рост населения, развитие экономики и изменения структуры потребления. В будущем, сообщается в исследовании, он будет расти еще быстрее, в особенности в странах с развитой и развивающейся экономикой.

В исследовании говорится, что в ряде случаев, в частности при восстановлении ландшафтов, которые подверглись опустыниванию, экологически мотивированное управление водными ресурсами может стать основным решением. Однако в большинстве случаев предлагается найти компромисс между природными и инфраструктурными решениями для максимизации эффективности системы управления водными ресурсами. Так, в Китае правительство уже инициировало проект города, в котором реализуется такая концепция: предполагается широкое использование зеленых насаждений при обустройстве крыш, водопроницаемых тротуаров, а также параллельное восстановление рек и водно-болотных угодий. Проект должен привести к тому, что в каждом пятом районе Китая к 2020 году 70% потребностей в воде будет закрываться за счет использования дождевой воды.