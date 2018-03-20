Роскомнадзор дал Telegram 15 дней до блокировки: Дуров отреагировал на угрозу

PanARMENIAN.Net - Роскомнадзор предупредил руководство мессенджера Telegram о необходимости предоставить информацию, необходимую для расшифровки сообщений пользователей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации», — говорится в сообщении.

На исполнение требования представителям мессенджера отвели 15 дней. В противном случае сервису грозит блокировка на территории России, пишет Lenta.ru.

20 марта Верховный суд отклонил иск Telegram, в котором требовалось признать недействительным приказ ФСБ о порядке предоставления «информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки сообщений, которыми обмениваются пользователи, а также информацию об этих пользователях». Руководство сервиса настаивало на предоставлении подобной информации только в судебном порядке.

Основатель Telegram Павел Дуров назвал бесполезными угрозы заблокировать мессенджер. Он отреагировал на решение Верховного суда России по иску к ФСБ и предупреждение Роскомнадзора в своем Twitter.

«Угрозы блокировать Telegram, если он не откажется предоставить персональные данные своих пользователей, не принесут плодов. Telegram будет поддерживать свободу и неприкосновенность частной жизни», — написал Дуров.

ФСБ требует, чтобы Telegram предоставил ей возможность читать переписку в рамках антитеррористических поправок, больше известных как закон Яровой. Владелец мессенджера отказывается давать ФСБ ключи к перепискам, заявляя, что это противоречит 23-й статье Конституции России, которая гласит, что каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.