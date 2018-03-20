В России приостановили полеты Ан-148

PanARMENIAN.Net - Ространснадзор предписал авиакомпаниям приостановить эксплуатацию всех самолетов Ан-148 российскими авиакомпаниями. Об этом сообщил руководитель ведомства Виктор Басаргин.

Росавиция сообщила, что срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «Саратовские авиалинии» ограничен до 27 апреля.

«Финальные результаты проверки у нас есть. Есть замечания к персоналу, к производителю. Первый пункт наших предписаний говорит о том, чтобы приостановить полеты всех воздушных судов, которые эксплуатируются авиакомпанией «Саратовские авиалинии». Такая рекомендация есть», — рассказал Басаргин, пишет РИА Новости.

По его словам, решение о дальнейших действиях ведомство примет после того, как пилоты компании пройдут тестирование и проверку.

Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля пропал с радаров через несколько минут после вылета из Домодедово. Обломки воздушного судна нашли в районе деревни Степановское Раменского района Подмосковья. На борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Все они погибли.