// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

ЕСПЧ осудил Турцию за аресты журналистов

ЕСПЧ осудил Турцию за аресты журналистов
20 марта 2018 - 18:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обвинил Турцию в незаконном помещении под стражу двух журналистов. В решении суда, объявленном 20 марта, говорится, что власти Турции нарушили закон, продолжив удерживать в заключении Мехмета Алтана и Сахина Алпая, несмотря на то, что Верховный суд страны потребовал освободить журналистов.

ЕСПЧ постановил, что Алтана и Алпая должны освободить и выплатить каждому 21,5 тысячи евро компенсации. Судьи пришли к выводу, что тюремное заключение нарушает права журналистов на свободу и безопасность, а также право на свободное выражение собственного мнения, пишет Deutsche Welle.

Ранее такой же вердикт вынес Конституционный суд Турции, однако власти страны подвергли решение жесткой критике, а суды нижней инстанции отказались выпускать журналистов.

Предъявители иска выразили надежду, что решение суда в Страсбурге приведет к окончательному освобождению журналистов: Турция является членом Совета Европы и таким образом обязана выполнять постановления ЕСПЧ.

Сахин Алпай и Мехмет Алтан были арестованы после неудавшегося госпереворота в Турции в июле 2016 года. В конце февраля Алтан был признан судом виновным в связях с путчистами и приговорен к пожизненному тюремному заключению. Несмотря на то, что Алпай несколько дней назад был освобожден из тюрьмы по решению суда, ему также грозит пожизненный срок. В настоящее время журналист находится под домашним арестом.

После неудавшейся попытки госпереворота в Турции были арестованы свыше 55 тысяч человек. Своих постов лишились более 140 тысяч государственных служащих.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Европейский суд по правам человека осудил Турцию за аресты журналистов
 Самое значимое
Москва и Петербург попали в рейтинг самых дорогих городов мираМосква и Петербург попали в рейтинг самых дорогих городов мира
Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля
Алиев: Азербайджан продолжит приобретать современное оружиеАлиев: Азербайджан продолжит приобретать современное оружие
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Только 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведенияхТолько 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведениях
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Россия выводит войска из Сирии: Путин отдал приказРоссия выводит войска из Сирии: Путин отдал приказ
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Франция не исключает приостановки ЕС безвизового режима для Грузии
Невзоров ответил на истерию Азербайджана в связи с его заявлением о «сумасшествии» Алиева
Принц Гарри и Меган Маркл пригласили на свадьбу более 1000 «простых смертных»
В РФ задержали проармянского польского журналиста Мацейчука
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Роскомнадзор дал Telegram 15 дней до блокировки: Дуров отреагировал на угрозу «Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации», — говорится в сообщении
Дешам: Погба недоволен положением в «Манчестер Юнайтед» По словам тренера, футболист недоволен ситуацией в команде
Эрдоган: Турция продолжит операцию в Африне В ходе речи президент Турции также раскритиковал заявления госдепа США по поводу операции в Африне
ООН: В Турции массово нарушаются права человека В тексте отмечается, что ставшие обыденными продления действия режима чрезвычайного положения привели к серьезным нарушениям прав людей