// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Жители британской деревни собрали 1 млн фунтов и выкупили древний местный паб

Жители британской деревни собрали 1 млн фунтов и выкупили древний местный паб
20 марта 2018 - 19:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Жители деревни Саус Сток в графстве Сомерсет собрали один миллион фунтов стерлингов, чтобы спасти местный паб.

Паб в здании XV века существовал на протяжении нескольких столетий, и был любимым местом многих жителей деревни. Однако в 2012 году владельцы заведения закрыли его и продали крупной компании, которая планировала превратить здание в жилой комплекс.

Тогда жители Саус Стока решили добиться признания паба объектом местного значения по закону о самоуправлении и выкупить его. И у них получилось. 470 человек сумели собрать чуть больше миллиона фунтов. По словам участников акции, каждый жертвовал столько денег, сколько мог. За несколько месяцев жители Саус Стока сделали ремонт и привели в порядок его территорию, пишет Meduza.

18 марта Packhorse Inn официально открылся. Торжественную церемонию провел 87-летний Брайан Перкинс, родившийся в здании паба, которым на тот момент владела его семья. Как рассказал Перкинс, он ходил в заведение каждое воскресенье, пока его не закрыли, и очень расстроился, когда узнал, что паб хотели превратить в жилой комплекс.

«Это фантастическая история от начала и до конца», — заявил новый управляющий паба Джеймс Диксон. Он надеется, что жители Саус Стока станут примером для других британцев.

Ссылки по теме:
Meduza: Жители британской деревни решили спасти паб. Они собрали миллион фунтов и выкупили его!
 Самое значимое
Москва и Петербург попали в рейтинг самых дорогих городов мираМосква и Петербург попали в рейтинг самых дорогих городов мира
Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля
Алиев: Азербайджан продолжит приобретать современное оружиеАлиев: Азербайджан продолжит приобретать современное оружие
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Только 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведенияхТолько 32% трудоспособных азербайджанцев получили специальность в учебных заведениях
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Россия выводит войска из Сирии: Путин отдал приказРоссия выводит войска из Сирии: Путин отдал приказ
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
Partner news
 Статьи
Кровь и песок

Что случилось с «ЧВК Вагнера» в окрестностях Дейр эз Зора

 Самое читаемое в разделе
Франция не исключает приостановки ЕС безвизового режима для Грузии
Невзоров ответил на истерию Азербайджана в связи с его заявлением о «сумасшествии» Алиева
Принц Гарри и Меган Маркл пригласили на свадьбу более 1000 «простых смертных»
В РФ задержали проармянского польского журналиста Мацейчука
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Роскомнадзор дал Telegram 15 дней до блокировки: Дуров отреагировал на угрозу «Роскомнадзор направил в адрес Telegram Messenger Limited уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации», — говорится в сообщении
Дешам: Погба недоволен положением в «Манчестер Юнайтед» По словам тренера, футболист недоволен ситуацией в команде
Эрдоган: Турция продолжит операцию в Африне В ходе речи президент Турции также раскритиковал заявления госдепа США по поводу операции в Африне
ООН: В Турции массово нарушаются права человека В тексте отмечается, что ставшие обыденными продления действия режима чрезвычайного положения привели к серьезным нарушениям прав людей