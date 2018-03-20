Жители британской деревни собрали 1 млн фунтов и выкупили древний местный паб

PanARMENIAN.Net - Жители деревни Саус Сток в графстве Сомерсет собрали один миллион фунтов стерлингов, чтобы спасти местный паб.

Паб в здании XV века существовал на протяжении нескольких столетий, и был любимым местом многих жителей деревни. Однако в 2012 году владельцы заведения закрыли его и продали крупной компании, которая планировала превратить здание в жилой комплекс.

Тогда жители Саус Стока решили добиться признания паба объектом местного значения по закону о самоуправлении и выкупить его. И у них получилось. 470 человек сумели собрать чуть больше миллиона фунтов. По словам участников акции, каждый жертвовал столько денег, сколько мог. За несколько месяцев жители Саус Стока сделали ремонт и привели в порядок его территорию, пишет Meduza.

18 марта Packhorse Inn официально открылся. Торжественную церемонию провел 87-летний Брайан Перкинс, родившийся в здании паба, которым на тот момент владела его семья. Как рассказал Перкинс, он ходил в заведение каждое воскресенье, пока его не закрыли, и очень расстроился, когда узнал, что паб хотели превратить в жилой комплекс.

«Это фантастическая история от начала и до конца», — заявил новый управляющий паба Джеймс Диксон. Он надеется, что жители Саус Стока станут примером для других британцев.