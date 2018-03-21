Аронян сыграл вничью с азербайджанцем Мамедьяровым

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Берлине шахматном турнире претендентов армянский гроссмейстер Левон Аронян в 9-м туре сыграл вничью с азербайджанцем Шахрияром Мамедъяровым.

Это была вторая встреча шахматистов в рамках турнира претендентов. Первая также закончилась вничью.

Результаты 9 тура: Карякин – Крамник 1-0, Каруана – Дин Лижэнь, Аронян – Мамедьяров, Со – Грищук ничьи.

Положение после 9 туров: 1. Каруана – 6; 2. Мамедьяров – 5,5; 3. Грищук – 5; 4-5. Карякин, Дин Лижэнь – по 4,5; 6-8. Крамник, Аронян, Со – по 3,5.

Состав участников: Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2809), Владимир Крамник (Россия, 2800), Уэсли Со (США, 2799), Левон Аронян (Армения, 2794), Фабиано Каруана (США, 2784), Дин Лижэнь (Китай, 2769), Александр Грищук (Россия, 2767), Сергей Карякин (Россия, 2763).

Турнир претендентов проходит в Берлине с 10 по 28 марта. Победитель двухкругового состязания восьми гроссмейстеров сыграет матч за шахматную корону с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.