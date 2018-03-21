Хокинга похоронят рядом с Ньютоном и Дарвином
21 марта 2018 - 11:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Прах выдающегося английского физика-теоретика, космолога и популяризатора науки Стивена Хокинга будет захоронен в Вестминстерском аббатстве, рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина, пишет BBC.
Хокинг стал одним из самых уважаемых и известных ученых своего времени, несмотря на тяжелое нейродегенеративное заболевание. Он умер 14 марта у себя дома в Кембридже, в возрасте 76 лет.
Поминальная служба пройдет в Кембридже - городе, который он очень любил, говорится в заявлении семьи Хокинга. Служба состоится в пасхальное воскресенье, 1 апреля, в церкви Св. Марии Кембриджского университета. Церковь эта расположена неподалеку от университетского колледжа Гонвилл-энд-Киз, где Хокинг проработал более 50 лет.
Информацию о поминальной службе разместили на сайте колледжа дети выдающегося ученого Люси, Роберт и Тим.
«Наш отец жил и работал в Кембридже более 50 лет. Он был неотъемлемой и заметной частью жизни города, - говорится в заявлении детей Стивена Хокинга. - Именно поэтому мы решили провести поминальную службу в городе, который он так любил и который любил его. Жизнь и работа нашего отца много значила для многих людей - как религиозных, так и не религиозных. Соответственно, служба будет проходить с учетом всех традиций».
Похороны состоятся 31 марта. На них будут присутствовать родственники, друзья и коллеги Хокинга.
Основными научными сферами Стивена Хокинга были теоретическая физика и космология — в частности, его считают одним из основоположников квантовой космологии. Его книга «Краткая история времени», вышедшая в 1988 году, стала международным бестселлером, сделав Хокинга одним из самых известных деятелей науки со времен Альберта Эйнштейна.
В начале 1960-х годов у Хокинга начали проявляться признаки бокового амфиотрофического склероза, что в результате привело к параличу. Вопреки предсказаниям врачей, которые утверждали, что Хокингу осталось жить несколько лет, он прожил с этой болезнью более 50 лет.
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