// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Грайр Товмасян избран председателем Конституционного суда РА

Грайр Товмасян избран председателем Конституционного суда РА
21 марта 2018 - 12:55 AMT

PanARMENIAN.Net - Национальное Собрание Армении 21 марта в ходе тайного голосования избрало экс-главу Минюста РА Грайра Товмасяна на должность председателя Конституционного суда республики.

Ранее председатель НС Армении Ара Баблоян подписал протокол, прекращающий полномочия Гагика Арутюняна на посту председателя Конституционного суда РА.

Из 105 депутатов НС РА в голосовании приняли участие 94. Из 93 бюллетеней недействительными признаны 2. В пользу Товмасяна проголосовали 64 депутата, «против» - 27.

 Самое значимое
Авиакомпания Armenia будет осуществлять регулярные рейсы в Германию и ФранциюАвиакомпания Armenia будет осуществлять регулярные рейсы в Германию и Францию
По его словам, авиакомпания начнет осуществлять рейсы в Кельн и Лион с 2018 года
Армения вошла в топ-10 популярных среди туристов из ОАЭ странАрмения вошла в топ-10 популярных среди туристов из ОАЭ стран
Так, согласно данным поисковика, жители ОАЭ наиболее часто искали Францию, Турцию, Египет, Грецию, Грузию, Азербайджан, Хорватию, Армению, Черногорию и Камбоджу
В Ереване вновь проведут «Винные дни» в мае 2018 годаВ Ереване вновь проведут «Винные дни» в мае 2018 года
В течение двух дней, с 18:00 до 23:00, улица Саряна будет закрыта для автомобилей, на ней - между перекрестками Туманяна и Арама - будут работать специальные торговые ряды с продукцией местных производителей вина
В армянском Цахкадзоре появится первая скоростная саночная трасса «Тобогган»В армянском Цахкадзоре появится первая скоростная саночная трасса «Тобогган»
Сам аттракцион представляет собой трассу, больше всего напоминающую бобслейную. Максимальная скорость может достигать 40 км/ч, длина – 1025 метров
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
На дорогах Армении местами гололед: Ларс открыт
Гололед на некоторых дорогах Армении: Ларс закрыт для грузовиков
На дорогах Армении местами гололед: Ларс открыт
Член ИГ пытался въехать в Армению: Спецслужбы помешали
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
В парламенте Косово оппозиция распылила слезоточивый газ (видео) Это произошло на утверждении документа о демаркации границы с Черногорией
Двое пострадавших в ДТП в РФ граждан Армении переведены на амбулаторное лечение Состояние еще одного пациента врачи оценивают как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней тяжести
Боевики «Боко Харам» освободили 76 похищенных школьниц О возвращении школьниц в деревню рассказал руководитель группы поддержки родителей Башир Манзо
Мини-сериал HBO «Чернобыль» обзавелся актерами на главные роли В проекте сыграют Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон