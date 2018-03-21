Грайр Товмасян избран председателем Конституционного суда РА
21 марта 2018 - 12:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальное Собрание Армении 21 марта в ходе тайного голосования избрало экс-главу Минюста РА Грайра Товмасяна на должность председателя Конституционного суда республики.
Ранее председатель НС Армении Ара Баблоян подписал протокол, прекращающий полномочия Гагика Арутюняна на посту председателя Конституционного суда РА.
Из 105 депутатов НС РА в голосовании приняли участие 94. Из 93 бюллетеней недействительными признаны 2. В пользу Товмасяна проголосовали 64 депутата, «против» - 27.
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