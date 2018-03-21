Посол Франции в РФ: Мы очень рады, что саммит Франкофонии пройдет именно в Ереване
21 марта 2018 - 12:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в саммите Франкофонии в Армении. Об этом заявила посол Франции в РФ Сильви Берман.
По ее словам, Франция очень рада, чтосаммит Франкофонии пройдет именно в Ереване.
«Мы очень рады, что саммит Франкофонии будет именно в Ереване. Думаю, что президент республики (Франции — ред.), будет участвовать в этом мероприятии. И только что посол Армении в РФ сказал, что будет присутствие Шарля Азнавура, и это очень важно с точки зрения культуры», — сказала Берман журналистам, пишет РИА Новости.
Саммит Международной организации франкофонии планируется провести в Ереване 11-12 октября 2018 года. Ранее президент Армении Серж Саргсян заявил, что саммит станет крупнейшим международным мероприятием после обретения Арменией независимости. Предполагается, что в нем примут участие свыше 100 высокопоставленных делегаций и 50 глав государств.
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