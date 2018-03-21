Индекс экономической активности Армении вырос на 8,6%
21 марта 2018 - 13:16 AMT
PanARMENIAN.Net - В январе-феврале 2018 года показатель экономической активности Армении составил 8,6%.
По данным Национальной статистической службы РА, в 2018 году товарооборот увеличился на 43,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
За отчетный период экспорт увеличился на 41%, импорт - на 44,4%.В январе-феврале объем строительства увеличился на 22,7%, услуг - на 15%, промышленности - на 8,3%.
За два месяца 2018 года объем сельскохозяйственного валового продукта снизился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Самое значимое
Отмечается, что стороны также договорились о потенциальном увеличении мощностей до 200 МВт
По данным Национальной статистической службы, импорт в Армению увеличился на 28% по сравнению с 2016 годом и составил $4,182 млрд
Согласно докладу «Мировое экономическое положение и перспективы - 2018», рост экономики Армении в 2018 году составит 3,8%, а в 2019 году – 3,6%
«Существует достаточно доказательств того, что спреи Monsanto отравили нашу среду, способствуя резкому вымиранию пчел»,- написал Танкян
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Минэнерго РА: Армения планирует заменить газ солнечной энергией По его словам, для решения данной проблемы в настоящее время по пилотной программе реализуется строительство одной солнечной панельной станции
В парламенте Косово оппозиция распылила слезоточивый газ (видео) Это произошло на утверждении документа о демаркации границы с Черногорией
Двое пострадавших в ДТП в РФ граждан Армении переведены на амбулаторное лечение Состояние еще одного пациента врачи оценивают как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней тяжести
Боевики «Боко Харам» освободили 76 похищенных школьниц О возвращении школьниц в деревню рассказал руководитель группы поддержки родителей Башир Манзо