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Индекс экономической активности Армении вырос на 8,6%

Индекс экономической активности Армении вырос на 8,6%
21 марта 2018 - 13:16 AMT

PanARMENIAN.Net - В январе-феврале 2018 года показатель экономической активности Армении составил 8,6%.

По данным Национальной статистической службы РА, в 2018 году товарооборот увеличился на 43,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

За отчетный период экспорт увеличился на 41%, импорт - на 44,4%.В январе-феврале объем строительства увеличился на 22,7%, услуг - на 15%, промышленности - на 8,3%.

За два месяца 2018 года объем сельскохозяйственного валового продукта снизился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

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