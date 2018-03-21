Армения примет участие в полевых учениях НАТО «Сербия -2018»

PanARMENIAN.Net - 8-11 октября в сербском городе Младеновац будут проведены Международные полевые учения по ликвидации последствий стихийных бедствий «Сербия-2018», организованные Евроатлантическим координационным центром реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (в рамках НАТО), в которых примут участие армянские спасатели.Об этом сообщает газета Государственной академии кризисного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

Такие учения организованы уже в 18-й раз. В 2010 году учения проходили в Армении с участием 20 стран.

От Армении в учении «Сербия-2018» примут участие 24 спасателя. Запрос на участие уже подан.

Традиционно участие в мероприятиях принимают представители стран НАТО и обозначенного региона. В 2017 году аналогичные учения по управлению последствиями чрезвычайных ситуаций проходили в Боснии и Герцеговине, а в 2016 — в Черногории. Тогда в учениях принимали участие солдаты из Сербии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Албании, Македонии, Словении, США, Австрии, Финляндии, Израиля, Бельгии, Испании, Франции, Дании и Чехии. Целью является отработка действий в случае наводнения или «химического инцидента». А в учениях в Боснии и Герцеговине участвовали дополнительно еще и, например, украинские спасатели.