В Китае начали тестировать беспилотные танки
21 марта 2018 - 13:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Китай впервые показал по государственному телевидению свои беспилотные танки. Речь идет о модернизированных и оснащенных искусственным интеллектом танках «Типа 59», созданных на основе советского Т-54 и выпускавшихся с пятидесятых по восьмидесятые годы.
По словам военных, Китаем было выпущено достаточное количество танков для подобной модернизации, и они до сих пор находятся в хорошем техническом состоянии. Однако до того момента, когда беспилотные танки смогут сравниться по боевой мощи с классическими моделями, предстоит решить немало технических проблем, пишет Deutsche Welle со ссылкой на китайское издание Global Times.
В марте 2017 года в Китае был утвержден самый высокий военный бюджет за всю историю страны. Он составил 142 миллиарда евро. Вместе с тем, увеличение расходов на оборону на семь процентов является самым низким показателем за последние двадцать лет. Модернизация вооруженных сил предполагает сокращение численного состава военнослужащих на 300 тысяч человек. Несмотря на это, НОАК остается крупнейшей в мире армией с около двух миллионов человек.
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