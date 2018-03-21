Тьерри Анри: Месси пока не достиг уровня Пеле и Марадоны, но близок

PanARMENIAN.Net - Нападающий «Барселоны» Лионель Месси пока не достиг уровня бразильца Пеле и аргентинца Диего Марадоны. Такое мнение высказал бывший форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри.

«Месси мог бы уже сейчас закончить карьеру, он и так сделал многое для футбола. Победа на Кубке мира сделает его легендарным. Он особенный! Пока аргентинец не на уровне Пеле и Марадоны, но он и не слишком далеко от них», — заявил Анри, пишет Lenta.ru со ссылкой на AFP.

Месси в составе сине-гранатовых восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. В его активе нет победы на чемпионате мира.

Пеле побеждал на мундиале трижды, Марадона — один раз.