В Греции сдалась властям сообщившая о связи Баку с панамскими офшорами россиянка

PanARMENIAN.Net - 35-летняя Мария Ефимова, россиянка, которую связывают с убийством мальтийской журналистки Дафне Каруаны Галиции, писавшей о панамских офшорах, 21 марта сдалась властям Греции.

Она сама пришла в отделение полиции в Афинах и заявила, что опасается за свою жизнь. После этого она была задержана и помещена под стражу, так как выяснилось, что Мальта и Кипр выдали ордер на ее арест, пишет «Настоящее время».

Дафне Каруана Галиция погибла 16 октября 2017 года на Мальте: в ее автомобиль была заложена бомба.Кто именно это сделал – до сих пор неизвестно, несмотря на то, что тысячи людей выходили с протестами на улицы, требуя найти убийц, а основатель Wikileaks Джулиан Ассанж предложил награду за информацию, которая поможет пролить свет на убийство. Известно лишь, что после публикации «Панамского архива» именно Галиция обвинила соратников и жену премьер-министра Мальты Джозефа Муската во владении офшорными компаниями, которые получали деньги от азербайджанской президентской семьи. Эти компании также, якобы, продавали мальтийские паспорта.

Ефимова - бывшая сотрудница мальтийского банка Pilatus Bank, где проработала всего лишь три месяца. Финансовая организация подала на нее заявление в полицию за организацию хищения, в ответ россиянка подала встречный иск, утверждая, что в банке ей не выплатили положенную зарплату. Также в хищении женщину обвинила кипрская компания Fragrance Distribution из Лимассола, в которой россиянка работала ранее. Сама она отвергает оба обвинения.

По данным Guardian, женщина пыталась получить вид на жительство в Греции. До этого она жила на Мальте, но уехала оттуда в 2017 году, вскоре после убийства Дафне Каруане Галиции, перебравшись с мужем и детьми на Крит. Но власти этого острова отказали ей в ВНЖ. Муж Ефимовой заявил, что она боялась за свою жизнь.

Теперь власти Греции должны принять решение, будет ли Ефимова экстрадирована на Мальту или на Кипр, и куда именно. Однако несколько членов Европарламента уже высказались за то, что женщина должна получить убежище и дать показания.

Полиция полагает, что Ефимова передавала журналистке информацию, связанную с отмыванием средств. В частности - с тем, как деньги выводятся из Азербайджана через различные финансовые структуры на Мальте, а также о том, как могут быть связаны власти Мальты и Азербайджана. По данным Радио Свобода, один из документов касался трансфера в 1 млн евро от семьи президента Азербайджана на счет жены мальтийского премьер-министра Мишель Мускат.

Сам Мускат ранее отвергал обвинения в связях с семьей Ильхама Алиева.