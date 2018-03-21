Армяне восстанавливают русские церкви в Вологодской области

PanARMENIAN.Net - Представители армянской общины восстановили несколько русских церквей в Вологодской области. Об этом сообщил на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По его словам, в поселке Шексна представители армянской диаспоры целиком за счет собственных средств проводят реставрацию церкви в честь Казанской иконы Божией матери. Ими же восстановлена церковь Николая Чудотворца в селе Сизьма, пишет РБК.

Церковь в честь Казанской иконы Божией матери в поселке Шексна была построена в XVI веке.