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Армяне восстанавливают русские церкви в Вологодской области

Армяне восстанавливают русские церкви в Вологодской области
21 марта 2018 - 17:39 AMT

PanARMENIAN.Net - Представители армянской общины восстановили несколько русских церквей в Вологодской области. Об этом сообщил на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По его словам, в поселке Шексна представители армянской диаспоры целиком за счет собственных средств проводят реставрацию церкви в честь Казанской иконы Божией матери. Ими же восстановлена церковь Николая Чудотворца в селе Сизьма, пишет РБК.

Церковь в честь Казанской иконы Божией матери в поселке Шексна была построена в XVI веке.

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