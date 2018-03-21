Купленное на eBay за $10 старое фото оценили в $2 млн
21 марта 2018 - 16:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Фотография, которую житель Великобритании Джастин Уайтинг приобрел на eBay всего за $10, оказалась оригинальным портретом одного из самых известных американских преступников XIX Джесси Джеймса, прославившегося многочисленными грабежами банков и поездов на Среднем Западе США.
Эксперты, которые ознакомились со снимком, оценили его в $2 миллиона, пишет Bird in Flight со ссылкой на Fox News.
По словам Уайтинга, фотографию он купил летом 2017 года. Мужчина давно увлекается историей американской преступности, поэтому, приобретая ферротип, понимал, кто именно изображен на снимке, но не подозревал, что фото оригинальное. «Уже когда его доставили, я подумал: «Господи, а вдруг это подлинник!» — вспоминает Уайтинг.
Он продемонстрировал снимок нескольким экспертам, и те подтвердили его догадки. На фото действительно запечатлен Джесси Джеймс в возрасте 14 лет, заявил специалист по истории фотографии XIX века Уилл Даннивей.
Похожая история ранее произошла с американцем Фрэнком Абрамсом: мужчина по дешевке приобрел на блошином рынке старое фото, а спустя несколько лет выяснил, что в его руках оказался редчайший снимок Билли Кида — еще одного известного преступника. Фотографию также оценили в несколько миллионов долларов.
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