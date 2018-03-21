Мини-сериал HBO «Чернобыль» обзавелся актерами на главные роли
21 марта 2018 - 17:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Мини-сериал «Чернобыль» производства американского канала HBO и британского Sky обзавелся актерами на главные роли. В проекте сыграют Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон.
Пятисерийный телепроект расскажет о взрыве, случившемся 26 апреля 1986-го на Чернобыльской АЭС. Согласно официальному синопсису, в центре сюжета окажутся «истории храбрых мужчин и женщин, рисковавших собой, чтобы спасти Европу от невообразимой катастрофы».
Скарсгард сыграет в сериале члена ЦК КПСС и главу правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Бориса Щербину. Эмили Уотсон исполнит роль ядерного физика Ульяны Хомюк, в неофициальном порядке расследующей причины взрыва, пишет Lenta.ru со ссылкой на Deadline.
Ранее стало известно, что Джаред Харрис сыграет Валерия Легасова, ученого из возглавляемой Щербиной комиссии.
Сценарий сериала написал Крэйг Мазин, известный по работе над фильмами «Очень страшное кино 3», «Очень страшное кино 4», «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» и «Мальчишник: Часть III». Съемки начнутся в апреле в Литве.
Стеллан Скарсгард известен ролями в таких фильмах, как «Нимфоманка», «Тор», «Умница Уилл Хантинг», «Догвилль», «Меланхолия», «Бессоница». Он уже играл вместе с Уотсон в «Рассекая волны» Ларса фон Триера. Актриса также появлялась в картинах «Любовь, сбивающая с ног», «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Вселенная Стивена Хокинга» и «Госфорд-Парк».
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