Боевики «Боко Харам» освободили 76 похищенных школьниц
21 марта 2018 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Исламисты из террористической организации «Боко Харам» освободили 76 похищенных школьниц. Об этом сообщило 21 марта правительство Нигерии.
Речь идет о девочках, похищенных в феврале 2018 года в деревне на северо-востоке Нигерии. Министр информации Нигерии Лай Мохаммед сообщил, что возвращение 76 человек «документально подтверждено». Освобождение учениц также подтвердил в Twitter советник президента Нигерии, пишет Deutsche Welle.
О возвращении школьниц в деревню рассказал руководитель группы поддержки родителей Башир Манзо. Утром девочек «привезли на 9 автомобилях и оставили около школы», отметил Манзо. По словам местного жителя, боевики назвали свои действия «предупреждением» и потребовали «больше не отправлять дочерей в школу».
20 марта правозащитная организация Amnesty International заявила, что силы безопасности Нигерии за несколько часов до нападения на деревню получили предупреждения о движении автомобилей исламистов в направлении деревни. Правозащитники призвали власти страны к расследованию «непростительных провалов».
В апреле 2014 года «Боко Харам» похитила более 270 школьниц. Некоторым удалось бежать, еще 82 школьницы были освобождены только в 2017 году. В обмен нигерийские власти выпустили на свободу десятки заключенных боевиков. Примерно сто девочек могут по-прежнему находиться в плену у террористов. С 2009 года, когда исламистская группировка активизировала свою деятельность, в результате столкновений были убиты более 20 тысяч человек, еще около двух миллионов были вынуждены бежать из своих домов.
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