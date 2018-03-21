Двое пострадавших в ДТП в РФ граждан Армении переведены на амбулаторное лечение

PanARMENIAN.Net - Двоих граждан Армении, пострадавших накануне в ДТП с пассажирским автобусом на трассе М4 в Воронежской области, перевели на амбулаторное лечение. Об этом сообщил 21 марта главврач Павловской районной больницы Александр Королюк.

«Состояние (еще) двоих пострадавших оценивается как средней тяжести, у них есть положительная динамика, они переведены на амбулаторное лечение. Один из пострадавших, получивший открытую черепно-мозговую травму, продолжает находиться в крайне тяжелом состоянии. Показаний к операции у него нет, продолжается консервативное лечение», - сказал Королюк, пишет ТАСС.

Состояние еще одного пациента врачи оценивают как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней тяжести. 20 марта одного из пациентов выписали из больницы. Королюк сказал, что в медучреждении есть все необходимое оборудование и медикаменты для оказания помощи пострадавшим. Консультации врачам оказывают их коллеги из регионального центра медицины катастроф, по видеосвязи накануне прошла консультация с федеральной клиникой.

ДТП произошло 20 марта утром на 673-м км трассы М4 «Дон», где столкнулись пассажирский автобус, следовавший из Еревана в Москву, и грузовик, направлявшийся в сторону Ростова. Погибли водители пассажирского автобуса и грузовика, еще девять пассажиров доставили в Павловскую центральную районную больницу. В автобусе находились 50 человек, все пассажиры направлялись в Москву на работу. По предварительным данным полиции, причиной аварии стал выезд водителя автобуса на встречную полосу.