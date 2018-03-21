В парламенте Косово оппозиция распылила слезоточивый газ

PanARMENIAN.Net - В парламенте непризнанной Республики Косово распылили слезоточивый газ.

Это произошло на утверждении документа о демаркации границы с Черногорией. Голосование таким образом прервали депутаты левонационалистической партии «Самоопределение». Некоторые парламентарии после произошедшего надели противогазы, других выпроводили из зала, пишет Lenta.ru со ссылкой на телеканал RTK.

Это уже четвертая попытка косовского парламента проголосовать за документ. Его принятие для визовой либерализации требуют страны Запада.

Ранее слезоточивый газ распыляли в помещении в 2016 году. Тогда «Самоопределение» протестовало из-за принятия соглашения о демаркации границ, подписанного в Брюсселе.

Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. Основное население — албанцы. Сербия считает Автономный край Косово и Метохию, как называется регион в конституции, частью своей территории. Россия независимости Косово не признает.