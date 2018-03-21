В парламенте Косово оппозиция распылила слезоточивый газ (видео)
21 марта 2018 - 18:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В парламенте непризнанной Республики Косово распылили слезоточивый газ.
Это произошло на утверждении документа о демаркации границы с Черногорией. Голосование таким образом прервали депутаты левонационалистической партии «Самоопределение». Некоторые парламентарии после произошедшего надели противогазы, других выпроводили из зала, пишет Lenta.ru со ссылкой на телеканал RTK.
Это уже четвертая попытка косовского парламента проголосовать за документ. Его принятие для визовой либерализации требуют страны Запада.
Ранее слезоточивый газ распыляли в помещении в 2016 году. Тогда «Самоопределение» протестовало из-за принятия соглашения о демаркации границ, подписанного в Брюсселе.
Республика Косово — частично признанное государство на Балканском полуострове. Основное население — албанцы. Сербия считает Автономный край Косово и Метохию, как называется регион в конституции, частью своей территории. Россия независимости Косово не признает.
Самое значимое
Причиной, по мнению авторов рейтинга, стало укрепление курса рубля
«Необходимые средства выделяются и будут выделяться. В том числе выделяются необходимые средства для закупки нового современного оружия»,- сказал он
Реальный уровень безработицы в Азербайджане, по подсчетам независимых экспертов, не 5%, как утверждает Государственная служба занятости, а около 14-15%
Президент добавил, что российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются к своим близким с победой
Partner news
Последние новости
Минэнерго РА: Армения планирует заменить газ солнечной энергией По его словам, для решения данной проблемы в настоящее время по пилотной программе реализуется строительство одной солнечной панельной станции
Двое пострадавших в ДТП в РФ граждан Армении переведены на амбулаторное лечение Состояние еще одного пациента врачи оценивают как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней тяжести
Мини-сериал HBO «Чернобыль» обзавелся актерами на главные роли В проекте сыграют Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон
Армяне восстанавливают русские церкви в Вологодской области По его словам, в поселке Шексна представители армянской диаспоры целиком за счет собственных средств проводят реставрацию церкви в честь Казанской иконы Божией матери