Минэнерго РА: Армения планирует заменить газ солнечной энергией
21 марта 2018 - 18:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Важнейшей проблемой в сфере альтернативной энергетики в Армении является вопрос накопления солнечной энергии, строительства и распределения соответствующих инфраструктур. Об этом 21 марта в парламенте заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Ашот Манукян.
По его словам, для решения данной проблемы в настоящее время по пилотной программе реализуется строительство одной солнечной панельной станции. По истечении трех месяцев ее эксплуатации станут ясны ответы на многие неясные до сих вопросы, пишет Panorama.am.
Министр также сообщил, что строительством ГЭС доля гидроэлектроэнергии достигнет 40%, атомной – 40-42%.
«Останется 18%, и это станет мишенью для солнечной и других видов энергии. Тем самым в ближайшие 10 лет мы будем стремиться к отказу от газовых станций», – сказал Манукян.
По данным правительства, ежегодно в стране получают 1720 кВт⋅ч на квадратный метр солнечного света, по сравнению с 1000кВт⋅ч в среднем по Европе.
В дополнение к увеличению доли новых источников энергии правительство Армении стремится к 2020 году сократить выбросы природного газа и нефти более чем на треть по сравнению с уровнями 2010 года.
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