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В Армении дороги в основном проходимы: Ларс открыт

В Армении дороги в основном проходимы: Ларс открыт
22 марта 2018 - 10:28 AMT

PanARMENIAN.Net - 22 марта, по положению на 09:00, на территории Армении автодороги в основном проходимы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

На автодороге Сотк-Карвачар местами наблюдается гололедица.

МЧС Армении рекомендует водителям отправляться в области на автомобилях, оборудованных исключительно зимними шинами.

Согласно полученным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия и департамента ЧС МВД Грузии данным, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех автомобилей.

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