Цукерберг - об утечке данных: Доверие между Facebook и людьми нарушено
22 марта 2018 - 10:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг впервые прокомментировал ситуацию с утечкой данных 50 миллионов пользователей, к которой причастна компания Cambridge Analytica.
Цукерберг заявил, что компания еще в 2014 году приняла необходимые меры защиты, запретив приложениям собирать у пользователей данные об их друзьях. «Но мы также совершили ошибки, и нам нужно сделать больше», — написал он.
По его словам, теперь Facebook закроет приложениям доступ к данным пользователей, которые не открывали его три месяца. По умолчанию программы будут иметь доступ лишь к имени, фотографии и адресу электронной почты; для доступа к постам и другим личным данным разработчикам придется заключать с ними договор, пишет Meduza.
Facebook также проверит все приложения, которые собирали большие объемы информации до 2014 года; разработчики, не согласные на проведение проверки, будут удалены с платформы.
По словам Цукерберга, в 2015 году Facebook узнал от The Guardian, что Александр Коган, собравший данные 50 миллионов пользователей с помощью онлайн-теста, передал эту информацию Cambridge Analytica. Тогда Facebook потребовал удалить эти данные и документально подтвердить это, однако теперь выяснилось, что Cambridge Analytica, возможно, на самом деле не удалила информацию.
«Это было нарушение доверия между Коганом, Cambridge Analytica и Facebook. Но это было и нарушение доверия между Facebook и людьми, которые поделились с нами своими данными и ожидали, что мы их защитим. Мы должны это исправить», — заявил Цукерберг.
После публикаций об утечке 50 миллионов данных пользователей фейсбука акции упали. В США началась кампания с призывами удалять аккаунты в фейсбуке из-за того, что компания плохо защищает пользовательские данные.
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