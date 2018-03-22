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Ереван - в топ-3 городов СНГ для путешествий россиян с детьми на весенние каникулы

Ереван - в топ-3 городов СНГ для путешествий россиян с детьми на весенние каникулы
22 марта 2018 - 12:16 AMT

PanARMENIAN.Net - Ереван вошел в первую тройку городов СНГ для путешествий россиян с детьми на весенние каникулы. Об этом сообщает российский сервис бронирования жилья Tvil.ru, определивший самые популярные города СНГ для поездок с детьми на весенние каникулы.

Рейтинг представлен по данным анализа запросов и броней отелей и квартир в дни школьных каникул с 24 марта по 1 апреля 2018 года.

В топ-5 городов СНГ, популярных для семейных поездок российских туристов на весенние каникулы, вошли Минск, Астана, Ереван, Тбилиси и Баку.

По данным сервиса, в Ереване туристы бронируют жилье весной в среднем на 2,5 ночи и платят 2,7 тысяч рублей в сутки, а самое недорогое проживание из городов первой пятерки - в Тбилиси (2,3 тысячи рублей в сутки).

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